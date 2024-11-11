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حوادث

عصابة حمادة وتوتو، ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالقليوبية

ضبط تاجر مخدرات وزوجته
ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القليوبية حصيلة تجارة المواد المخدرة.
 

 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

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وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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