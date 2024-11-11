نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على طالب تسبب فى وفاة مواطن أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص إحدى الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.