ضبط 29 قضية حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملات استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة قنا.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 29 قضية حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية "غير مرخصة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
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