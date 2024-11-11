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حوادث

ضبط 6 لصوص لسرقة السيارات ومنقولات أثرية وموبايلات بالجيزة

ضبط 6 لصوص لسرقة
ضبط 6 لصوص لسرقة السيارات ومنقولات أثرية

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارس عقار) لارتكابه واقعة سرقة (56 نسخة كتاب - تمثالين من "البرونز، الأكليرك) من داخل شقة سكنية كائنة بالعقار محل عمله بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" وأرشد عن كافة المسروقات.

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 كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات "بأسلوب توصيل الأسلاك" وإعادة بيعها عقب طمس رقمى "الشاسية، الموتور" والتلاعب بعلاماتها المميزة وإتخاذهما من دوائر (أقسام شرطة "ثالث أكتوبر، ثان الشيخ زايد، بولاق الدكرور "، ومركز شرطة أبو النمرس) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.

كما تم ضبط (حداد "له معلومات جنائية") لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فـى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" من المواطنين متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 وبمواجهته إعترف بإرتكابه (7) وقائع، وأقر بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيىء النية (مالك محل صيانة محمول- بدائرة قسم شرطة الأهرام) "تم ضبطه" وأرشد عن كافة المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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