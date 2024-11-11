النيابة تعاين حريق فى مركب بلونايل بكورنيش المعادى

تعاين نيابة المعادي الجزئية حريق داخل مركب حفلات بلونايل بالمعادي، بعدما دفعت بسيارات ولانشات إطفاء نهري وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على النيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد المراكب النيلية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.