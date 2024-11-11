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حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2006 لسنة 2024

 


وتضمن نص القرار: “وزارة الداخلية قـرار رقم 2006 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر:

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  يوسف سيد محمد سيد خليل وآخرهم  محمد توفيق محمد على حسنين)  بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية”. 

 

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