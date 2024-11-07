أخبار مصر: اتحاد الكرة يحسم أزمة التسريبات، توقعات بقفزة في سعر الذهب خلال ساعات، خطة "اليوم الأول" لترامب في البيت الأبيض

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اجتماع طارئ لـ اتحاد الكرة اليوم لبحث أزمة التسريب وتوقعات باتخاذ قرارات صارمة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، بحث تداعيات الأزمة الأخيرة داخل لجنة الحكام المتعلقة بتسريب التسجيل الصوتي بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي في الأيام الماضية.

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 7 - 11 - 2024، مؤكدة أن طقس اليوم وغدا الجمعة يشهد سقوط أمطار ونشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة صباحًا.

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

كشفت مجلة wmagazine، سر التفاف ملكات الجمال حول دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم حاجة تانية خالص، تحذير بشأن أسعار الذهب قبل ساعات من حسم الفائدة الأمريكية

قال سكرتير شعبة الذهب السابق نادى نجيب، وأحد تجار الصاغة: إن الأونصة العالمية فقدت 50 دولارًا مما تسبب في تراجع الذهب على المستوى المحلي.

محلل سياسي: ترامب سيفعل أشياء في المنطقة تخص العرب لا يمكن لأحد أن يتوقعها

قال توفيق أبو شومر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية: إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيؤثر في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

الزمالك يعلن فسخ عقد سامسون بالتراضي

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.

بكاء منة شلبي في أحضان أحمد داود بعد العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان (فيديو)

انتهى العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان والذي أقيم داخل أحد السينمات في أحد الفنادق الكبرى.

ستحدث ذوبعة داخليًّا وعالميًّا، حملة ترامب تكشف خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض

كشفت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والدوريات العربية والأوروبية.

الفيدرالي الأمريكي يحسم اليوم أسعار الفائدة وسط ترقب عالمي

يحسم الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة الجديدة والتي تشير الكثير من التوقعات إلى تخفيضها.

مهيبرة وحاجة قلبان، إيناس عز الدين تغير جلدها في الغناء بفيديو مثير، ومتابع: الأوبرا عارفة

رغم أن المطربة إيناس عز الدين، لها جمهورها التي يعشق أغاني الطرب الأصيل، ولها صولات وجولات في حفلات الأوبرا والحفلات الفنية الخارجية التي تليق بالفن المصري العريق، فإنها بدون سابق إنذار نشرت فيديو أثناء غنائها في حفل بطريقة المطربين الشعبيين.

في رسالة مبطنة، أول تعليق من أوباما على فوز ترامب

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة.

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 2.5 جنيه و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

10 غرز ووجه مشوه، ظهور صادم لكوبارسي بعد إصابته أمام النجم الأحمر بأبطال أوروبا (صور)

بشكل صادم ظهر باو كوبارسي، لاعب نادي برشلونة، بعدما تعرض للإصابة في وجهه في مباراة فريقه ضد النجم الأحمر ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز الفريق الكتالوني 5-2.

الذرة تواصل الارتفاع لليوم الرابع، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، مع تسجيل الذرة المستوردة ارتفاعات متتالية.

جوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن تعاون المنظمة الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إحدى ركائز العلاقات الدولية.

الزمالك يستعد لضم نجم بنادي إنجليزي شهير بعد فسخ عقد سامسون أكينيولا

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإبرام صفقة أجنبية جديدة بعد فسخ عقد سامسون أكينيولا بالتراضي.

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الخميس مع استمرار السوق في استيعاب فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما يراقب المستثمرون العديد من قرارات بنوك مركزية بشأن الفائدة.

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

رصد مقطع فيديو متداول لحظة وقوع اشتباكات بالأيدي داخل قاعة البرلمان الأوغندي خلال مناقشة إحدى القوانين.