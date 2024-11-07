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خارج الحدود

جوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش وترامب، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تعاون المنظمة الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إحدى ركائز العلاقات الدولية.


جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم.


وتمكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت، أمس الأربعاء.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حصول ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويضم المجمع الانتخابي الأمريكي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويفوز من يحصل على 270 صوتا منها بمنصب الرئيس، وهي النسبة التي تجاوزها ترامب، وأقرت بها منافسته كامالا هاريس والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

 

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