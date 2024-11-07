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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يحسم اليوم أسعار الفائدة وسط ترقب عالمي

جيروم باول رئيس مجلس
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيتو

يحسم الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة الجديدة والتي تشير الكثير من التوقعات إلى تخفيضها.

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي عقب ساعات من فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتترقب الكثير من الأسواق المحلية والعالمية اجتماعات الفيدرالى الأمريكى المتبقية من العام الجاري لحسم الفوائد والتي من شأنها الثاثير بصورة مباشرة عليها.

 

تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي 

قال "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه توقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في التقرير الأخير لتوقعات صناع السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي عقب اجتماع سبتمبر.


وأوضح "بوستيك" فى تصريحات له، أن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت متباينة، فمنهم من توقع خفض الفائدة 50 نقطة على مدار الاجتماعين المتبقيين هذا العام، وكانت هناك توقعات أعلى وأقل من ذلك.

لكن متوسط التقديرات كان خفضًا إجماليًا قدره 50 نقطة -25 نقطة في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر- وأن توقعاته هو ليست حتمية، وقابلة للتغيير اعتمادًا على بيانات التضخم وسوق العمل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

تخفيض أسعار الفائدة الامريكية

خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الماضي وللمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية، ومن المتوقع أن يواصل جهود التيسير على مدار الربع الأخير من العام الجاري، وكذلك في عام 2025.

 

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