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بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

مشاجرة بالأيدي داخل
مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا

رصد مقطع فيديو متداول لحظة وقوع اشتباكات بالأيدي داخل قاعة البرلمان الأوغندي خلال مناقشة إحدى القوانين.

وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني.

وأظهر مقطع فيديو أصوات صياح النائبات بعد أن تطورت المشاجرة والنقاشات إلى ضرب بالأيدي مما أحدث حالة من الفوضى تحت قبة البرلمان.

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اشتباكات بالايدي البرلمان الأوغندي مشروع القهوة الوطني وسائل إعلام أوغندية

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