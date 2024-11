غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

كشفت مجلة wmagazine، سر التفاف ملكات الجمال حول دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن المشروعات التي أطلقها ترامب كانت دائمًا تدور حول عالم العارضات والجمال، وهو ما جعل العديد من الجميلات يلتففن حوله بشكل مستمر، ليس فقط بسبب شهرته، ولكن أيضًا بفضل اهتمامه الخاص بعرض حياتهن في مشاريع مبتكرة.

وأضافت: “بينما لم تكن وكالة عرض الأزياء التي أسسها ترامب باسمه على قدر من النجاح، لم يتراجع عن طرح أفكار جديدة تجذب الأنظار. ففي أحد مشاريعه التلفزيونية، قدم فكرة The Tower، وهو مسلسل يتناول حياة مجموعة من العارضات المقيمات في برج بمانهاتن، وربما في برج ترامب نفسه”.

وتابعت: “تميز المشروع عن غيره بفكرة فريدة: أن المعارك الدرامية بين النساء يجب أن تكون بين عارضات حقيقيات، وليس ممثلات. وقد أثار المشروع اهتمام جيف زوكر رئيس قناة NBC الترفيهية آنذاك، الذي وافق على شراء المسلسل رغم عدم وجود نية فعلية لبثه”.

لكن The Tower لم يكن المشروع الوحيد الذي طرحه ترامب في هذا المجال. ففي عام 1993، أرسل ترامب رسالة إلى رئيس قسم الأخبار في شبكة ABC، رون أرليدج، يعرض فيها فكرة برنامج بعنوان "Donald Trump Presents the Most Beautiful Women in the World".

ولتأكيد جاذبية البرنامج، كان ترامب يصر على أن تكون المشاركات من العارضات الأكثر شهرة في العالم مثل كلوديا شيفر وليندا إيفانجليستا وكريستي تورلينجتون، وهو ما كان سيضمن للمشروع نجاحًا كبيرًا في جذب الجمهور، ورغم أن الفكرة لم تلقَ النجاح المتوقع، إلا أن ترامب لم يتوقف عن متابعة اهتمامه بعالم عارضات الأزياء وملكات الجمال.

وفي عام 2013، عاد ترامب ليعيد إحياء الفكرة من خلال برنامج Trump Town Girls، الذي كان يتناول حياة المتسابقات في مسابقات الجمال العاملات في فندق ترامب إنترناشونال.

وعلى الرغم من أن البعض أشار إلى أن هذا المشروع كان يهدف إلى منح ابنته إيفانكا فرصة للظهور الإعلامي، فإن اهتمامه بالنساء الجميلات وعالم الجمال ظل العنصر الأساسي في الكثير من مشاريعه.

ومع ذلك، لم تقتصر نجاحات ترامب على المشروعات الخاصة بالعارضات فقط، بل كانت له إنجازات أخرى في مجالات متعلقة بالجمال، حيث وقع عقودًا مع فائزات في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة وملكة جمال الكون، وحقق نسب مشاهدة جيدة من خلال برنامج Pageant Place الذي عرض على قناة MTV في عام 2007.

ترامب، الذي عرف بقدرته على جذب الأنظار، استمر في محاولاته لاستقطاب الجميلات في مشاريعه الإعلامية، مما جعل اسمه مرتبطًا دومًا بالأنوثة والجمال في صناعة الترفيه، وبما أن مشاريعه كانت دائمًا تجذب اهتمام العارضات، فإن تلك العلاقة بينه وبين هذا العالم بقيت جزءًا أساسيًّا من استراتيجياته في تحقيق النجاح الإعلامي.