اليوم حاجة تانية خالص، تحذير بشأن أسعار الذهب قبل ساعات من حسم الفائدة الأمريكية

قال سكرتير شعبة الذهب السابق نادى نجيب، وأحد تجار الصاغة إن الأونصة العالمية فقدت 50 دولارًا مما تسبب في تراجع ذهب على المستوى المحلي.

وأوضح نجيب فى تصريحات لـ"فيتو" إلى أن الذهب المحلي تأثر بالهبوط فى البورصة العالمية على مدار تعاملات أمس الأربعاءـ متوقعا أن يشهد الذهب ارتفاع ملحوظ حال تخفيض الفوائد الأمريكية الخميس.



وفقد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 92 جنيها فى الجرام بينما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 80 جنيه خلال الساعات الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهًا.

ويحسم الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة الجديدة والتي تشير الكثير من التوقعات إلى تخفيضها.

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي عقب ساعات من فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتترقب الكثير من الأسواق المحلية والعالمية اجتماعات الفيدرالى الأمريكى المتبقية من العام الجاري لحسم الفوائد والتي من شأنها التأثير بصورة مباشرة عليها.

تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

قال "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه توقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في التقرير الأخير لتوقعات صناع السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي عقب اجتماع سبتمبر.



وأوضح "بوستيك" فى تصريحات له، أن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت متباينة، فمنهم من توقع خفض الفائدة 50 نقطة على مدار الاجتماعين المتبقيين هذا العام، وكانت هناك توقعات أعلى وأقل من ذلك.



لكن متوسط التقديرات كان خفضًا إجماليًا قدره 50 نقطة -25 نقطة في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر- وأن توقعاته هو ليست حتمية، وقابلة للتغيير اعتمادًا على بيانات التضخم وسوق العمل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".