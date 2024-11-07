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اقتصاد

الذرة تواصل الارتفاع لليوم الرابع، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، مع تسجيل الذرة المستوردة ارتفاعات متتالية.

 

الذرة المستورد تواصل الارتفاع مع انخفاض أعلاف الصويا

وسجلت أسعار الذرة المستوردة خلال أحدث تعاملاتها بلغ نحو 100 جنيه في الطن، وبذلك  ارتفاعًا بلغ 500 جنيه في الطن خلال الـ 4 أيام الماضية، وهذا على عكس أعلاف الصويا التي سجلت انخفاضًا خلال نفس الأيام وبنفس القيمة.

 

ارتفاع سعر الردة بنحو 350 جنيهًا 

كما سجل سعر طن الردة ارتفاعًا جديدًا أيضًا في الأسواق خلال أحدث التعاملات بلغت نحو 350 جنيهًا.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

 

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 19500 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة  نحو 9550 جنيهًا، بارتفاع 350 جنيهًا عن سعره السابق، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

 

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 11900 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37200 جنيه للطن.

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انخفاض ملحوظ في طن الردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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انخفاض الردة والصويا وارتفاع الذرة الأوكراني، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب

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