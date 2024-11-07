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اقتصاد

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سجلت  أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 2.5 جنيه و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

 ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 396.5 جنيه، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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