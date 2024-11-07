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رياضة

10 غرز ووجه مشوه، ظهور صادم لكوبارسي بعد إصابته أمام النجم الأحمر بأبطال أوروبا (صور)

إصابة كوبارسي في
إصابة كوبارسي في مباراة برشلونة والنجم الأحمر، فيتو

بشكل صادم ظهر باو كوبارسي، لاعب نادي برشلونة، بعدما تعرض للإصابة في وجهه في مباراة فريقه ضد النجم الأحمر ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز الفريق الكتالوني 5-2.

وغادر كوبارسي المباراة مصابًا بعد تدخل قوي من سباهيتش لاعب النجم الأحمر.

 وتدخل سباهيتش بوجه الحذاء في وجه كوبارسي الدقيقة 62، ليتعرض لاعب برشلونة للنزيف ليتدخل الجهاز الطبي فورًا.

وعقب المباراة ظهر كوبارسي بشكل صادم، بعد أن تلقى 10 غرز في وجهه بعد تلك الضربة.

 

وواصل برشلونة صحوته محققًا فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات بعد أن اكتسح مضيفه النجم الأحمر بلجراد الصربي 5-2، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسجل أهداف الفريق الكاتالوني إينيجو مارتينيز (13) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و53) والبرازيلي رافينيا (55) والبديل فيرمين لوبيز (76).

بينما أحرز الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا (23) والأنجولي ميلسون (84) هدفي النجم الأحمر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، ليحتل المركز السادس في المجموعة الموحدة من المسابقة.

فيما تلقى النجم الأحمر خسارته الرابعة من دون أن يتذوق بعد طعم الفوز أو التعادل، ليحتل المركز 35 قبل الأخير.

 

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