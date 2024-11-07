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خارج الحدود

محلل سياسي: ترامب سيفعل أشياء في المنطقة تخص العرب لا يمكن لأحد أن يتوقعها

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال توفيق أبو شومر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيؤثر في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

هدية ترامب لنتنياهو

وأضاف خلال برنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: ترامب في الماضي اعترف  بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وهذا ضد اتفاقية أوسلو، لذلك هو لديه خططه وسينفذها ومن أبرزها اغتصاب وادي الأردن وربما تكون هي الهدية التي سيمحنها لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه سيوقف دعم الأونروا بعدما قررت إسرائيل خروجها عن القانون  وعدم التعامل معها.

 

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موقف ترامب من الأونروا

ولفت: ترامب في عام 2018 قد أوقف الدعم لمنظمة الأونروا الذي كان يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، كما أن ترامب سيفعل أشياء كثيرة في المنطقة لا يمكن لأحد أن يتوقعها".

 

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