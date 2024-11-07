مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والدوريات العربية والأوروبية موعدها كالتالي:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري × حرس الحدود - 5 مساء | أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة × طلائع الجيش - 5 مساء | أون تايم سبورتس 1

زد × الأهلي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جليمت × كاراباج أجدام - 7:45 مساء

فرانكفورت × سلافيا براج - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

جالاتا سراي × توتنهام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

لودو جريتس × أتلتيك بلباو - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

نيس × تفينتي أنشخيدة - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

أوليمبياكوس × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

سان جيلواز × روما - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

ستيوا بوخارست × ميتييلاند - 7:45 مساء

ألفسبورج × سبورتينج براجا - 7:45 مساء

فيكتوريا بلزن × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 5

نادي آر إف إس × أندرلخت - 10 مساء

مانشستر يونايتد × باوك سالونيكا - 10 مساء

هوفنهايم × ليون - 10 مساء | بي ان سبورت 4

لاتسيو × بورتو - 10 مساء | بي ان سبورت 2

دينامو كييف × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي ان سبورت 6

ألكمار × فنربخشة - 10 مساء | بي ان سبورت 3

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوى × كومو - 9:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية × الفيحاء - 4:30 مساء | اس اس سبورت

الخلود × الشباب - 5 مساء | اس اس سبورت

العروبة × الاتحاد - 7 مساء | اس اس سبورت