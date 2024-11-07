الخميس 07 نوفمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والدوريات العربية والأوروبية موعدها كالتالي:

 

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري × حرس الحدود - 5 مساء | أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة × طلائع الجيش - 5 مساء | أون تايم سبورتس 1

زد × الأهلي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جليمت × كاراباج أجدام - 7:45 مساء

فرانكفورت × سلافيا براج - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

جالاتا سراي × توتنهام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

لودو جريتس × أتلتيك بلباو - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

نيس × تفينتي أنشخيدة - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

أوليمبياكوس × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

سان جيلواز × روما - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

ستيوا بوخارست × ميتييلاند - 7:45 مساء

ألفسبورج × سبورتينج براجا - 7:45 مساء

فيكتوريا بلزن × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 5

نادي آر إف إس × أندرلخت - 10 مساء

مانشستر يونايتد × باوك سالونيكا - 10 مساء

هوفنهايم × ليون - 10 مساء | بي ان سبورت 4

لاتسيو × بورتو - 10 مساء | بي ان سبورت 2

دينامو كييف × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي ان سبورت 6

ألكمار × فنربخشة - 10 مساء | بي ان سبورت 3

 

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوى × كومو - 9:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية × الفيحاء - 4:30 مساء | اس اس سبورت

الخلود × الشباب - 5 مساء | اس اس سبورت

العروبة × الاتحاد - 7 مساء | اس اس سبورت

 

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مباريات اليوم الدوري المصري الاتحاد السكندري الأهلي مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي

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