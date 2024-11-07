مهيبرة وحاجة قلبان، إيناس عز الدين تغير جلدها في الغناء بفيديو مثير، ومتابع: الأوبرا عارفة

رغم أن المطربة إيناس عز الدين، لها جمهورها التي يعشق أغاني الطرب الأصيل، ولها صولات وجولات في حفلات الأوبرا والحفلات الفنية الخارجية التي تليق بالفن المصري العريق، فإنها بدون سابق إنذار نشرت فيديو أثناء غنائها في حفل بطريقة المطربين الشعبيين.

والغريب أن المطربة إيناس حاولت الترويج لنفسها في اللون الشعبي بكلمات لا تليق بمكانتها الفنية حيث اختارت مصطلحات لا يستخدمها إلا مطربو الأفراح الشعبية.

وقالت إيناس عز الدين عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "اللي يشوف الإتزان اللي بيبقى عندي في حفلات الأوبرا وما شابه ما يشوفنيش في باقي الحفلات وانا عندي فرط حركة".



وأضافت: "أكتر كائن ممكن يديك الحاجة وعكسها العقل والاتزان والحكمة مقابل الهيبرة والشعننة والجنان والقلبان".

وجاءت تعليقات متابعي المطربة متباينة ما بين مؤيد ومعارض لهذا اللون حيث كتبت متابعة: "طب والله تنفعي في الشعبي أحسن من رحمة محسن ويارا محمد".

لترد عليها إيناس عز الدين: "يا حبيبتي المشكلة أن الناس عندها خلط ومش عارفة الفرق بين الشعبي والسوقي على فكرة يارا محمد بتغني حلو جدًا وصوتها حلو جدًا ورحمة كمان بس نطق رحمة للحروف وأدائها هما اللي صعبين قوي فيهم فرد عضلات أكتر من غناء".

كما سخر حساب باسم “د. إبراهيم طامع” من توجه المطربة لهذا اللون من الغناء وقال: "والأوبرا عارفة".

والشهر الماضي أحيت المطربة إيناس عز الدين حفل مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32، على مسرح النافورة، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وسط حضور جماهيري كبير.

وغنت إيناس عزالدين في بداية الحفل أغنية يا أهل الهوى، للمطربة وردة الجزائرية، كلمات سيد مرسي، ألحان بليغ حمدي، وسط تفاعل الحضور، وغنت بعدها أغنية حمال القسية للمطربة فايزة أحمد، من كلمات الشاعر حسين السيد، ألحان محمد عبدالوهاب.