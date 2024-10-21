أخبار مصر: ترحيل كهربا من معسكر الأهلي وخصم مليون جنيه من مستحقاته، شروط إسرائيلية مهينة لإنهاء حرب لبنان، قفزة بسعر الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترحيل كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 21- 10- 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

تخلصت فتاة إسرائيلية من حياتها يوم عيد ميلادها، بعد أكثر من عام بقليل على نجاتها من هجوم حركة حماس، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وترحيله إلى القاهرة

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

شروط مهينة، إسرائيل قدمت طلباتها لواشنطن لإنهاء الحرب في لبنان

كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهار الحرب في لبنان، فيما ذكرت تقارير أن المبعوث الأمريكي للبنان أموس هوكستين سيزور بيروت اليوم الاثنين، بينما يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات التخزين بسد النهضة قبل قرب الانتهاء من موسم الفيضان.

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

وقع حادث تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين.

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سوف يفجر قريبًا المنزل الذي استشهد فيه قائد حركة حماس يحيى السنوار يوم الأربعاء الماضي بمنطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية.

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

زاد التوجه نحو الذهب في الفترة الأخيرة للاستثمار داخل الأسواق المحلية، خاصة مع المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

أظهرت صور متداولة لطائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم الإثنين، قيل إنها طائرة تهبط في مطار بيروت الدولي وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط مطار بيروت.

اليوم، انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تنتهي وزارة العمل اليوم الإثنين من تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك وأعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك.

بيان عاجل من الجيش الكويتي حول أنباء رحلات جوية لنقل أسلحة من قاعدة علي السالم إلى إسرائيل

نفى الجيش الكويتي، صحة الأنباء المتداولة حول وجود رحلات لنقل أسلحة من القواعد الجوية العسكرية للبلاد إلى قاعدة إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن قرار حكم مباراة الزمالك وبيراميدز فيما يخص هدف يوسف أوباما في مباراة الفريقين في دور نصف نهائي السوبر المصري قرار صائب.

أبرزهم سلمى أبو ضيف ومسلسل الحشاشين، قائمة الفائزين بجوائز رمضان للإبداع 2024 (صور)

أعلنت "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" أسماء الفائزين في نسختها الثانية لعام 2024 التي شملت أفضل المسلسلات الرمضانية وأفضل الإعلانات التجارية، احتفاءً بالمبدعين الذين أثبتوا قدراتهم الإبداعية ونجاحاتهم في جذب اهتمام الجمهور خلال موسم رمضان 2024.

وضعتها في "جوال" والكاميرا كشفتها، لحظة إلقاء سيدة جثة طفلة بترعة السنطة بعد قتلها (فيديو)

شهدت محافظة الغربية جريمة تقشعر لها الأبدان بعد قيام سيدة بقتل طفلة انتقاما من والدتها التي تقطن بجوارها بسبب خلافات بينهما.

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

استهدفت غارات إسرائيلية عدة مساء الأحد فروعًا لـ"مؤسسة القرض الحسن" التابعة لحزب الله في لبنان بعد تحذير للجيش الإسرائيلي من أنه سيستهدفها.

مجلس النواب يستمع اليوم لبيان وزير التموين بشأن منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2024 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا على رأسها مباراة الهلال السعودي مع العين الإماراتي.

إسرائيل تبدأ العمل بمنظومة "ثاد" الأمريكية وتحديد موعد الهجوم على إيران خلال ساعات

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، الأحد، أن نظام الدفاع الأمريكي "ثاد" بدأ العمل في إسرائيل.

القطن الصعيدي يعيد أمجاد فرغلي باشا، ومزارعون عن ارتفاع سعره: القطنة ما بتكدبش وجرب بنفسك (فيديو)

في حكاية جديدة من قلب أرض أسيوط بالصعيد وبين الأجولة المملوءة بالقطن بمحلج أبو تيج سلطت الشمس أشعتها الذهبية على خالد المزارع الأصيل الذي كانت قطرات العرق على جبهته تكمل تقاسيم فرحة وجهه التي تتألق من بين عينيه أثناء قيامه بتسليم محصوله من الذهب الأبيض بعد جهد وعناء وكل حلمه أن يعيد أمجاد فرغلي باشا الصعيدي الذي لقب بملك القطن.

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

ارتدى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب زي مطاعم "ماكدونالدز"، ودخل مطبخ أحد أفرع السلسلة في بنسلفانيا، الأحد، ليساعد العمال في قلي البطاطا وتسليم الزبائن طلباتهم.

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

أثار مطار دنيدن الدولي في نيوزيلندا جدلا واسعا بعدما وضع لافتة جديدة تفرض حدا أقصى يبلغ 3 دقائق على العناق للركاب في منطقة الإنزال الخاصة به.