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صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

مطار نيوزيلندي يحظر
مطار نيوزيلندي يحظر العناق، فيتو

 أثار مطار دنيدن الدولي في نيوزيلندا جدلا واسعا بعدما وضع لافتة جديدة تفرض حدا أقصى يبلغ 3 دقائق على العناق للركاب في منطقة الإنزال الخاصة به.


وتظهر اللافتة المثيرة للجدل الموجودة في منطقة إنزال الركاب شخصين يتعانقان تحت عنوان: “الحد الأقصى لوقت العناق: 3 دقائق”.

 

 وتحذر أيضا: "للحصول على عناق أكثر دفئا وأطول، استخدم منطقة موقف السيارات"، ما أثار ردود فعل متباينة بين المسافرين.

وانتشرت على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي، العديد من التعليقات التي أظهر أصحابها غضبهم من فرض حظر على العناق، في حين تعجّب آخرون من أن المطار لا يزال يوفر منطقة إنزال مجانية، في ظل الارتفاع العام في الرسوم والغرامات.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "أنا أحب ذلك (العناق).. يظهر الدفء والود". فيما قال آخر إن "الحد الزمني غير إنساني"، وأصرّ على أنه "لا يمكن وضع حد زمني للعناق".

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مطار دنيدن الدولي في نيوزيلندا العناق حظر على العناق

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