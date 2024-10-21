أبرزهم سلمى أبو ضيف ومسلسل الحشاشين، قائمة الفائزين بجوائز رمضان للإبداع 2024 (صور)

أعلنت "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" أسماء الفائزين في نسختها الثانية لعام 2024 التي شملت أفضل المسلسلات الرمضانية وأفضل الإعلانات التجارية، احتفاءً بالمبدعين الذين أثبتوا قدراتهم الإبداعية ونجاحاتهم في جذب اهتمام الجمهور خلال موسم رمضان 2024.

ويشكل هذا التكريم دليلًا على تميزهم وتأثيرهم الكبير في الصناعات الإبداعية، ومن الفائزين لهذا العام الذين نجحوا في تقديم أعمال استثنائية ومؤثرة في القلوي.

فئة المسلسلات:

أفضل مسلسل كوميدي كامل العدد+1

أفضل مسلسل درامي 15 حلقة لحظة غضب

أفضل مسلسل درامي 30 حلقة الحشاشين

أفضل ممثل دراما عصام عمر- مسار إجباري

أفضل ممثلة دراما سلمى أبو ضيف-أعلى نسبة مشاهدة

أفضل ممثل دراما مساعد أحمد عيد- الحشاشين

أفضل ممثلة دراما مساعدة ليلى أحمد زاهر- أعلى نسبة مشاهدة

أفضل ممثل كوميدي هشام ماجد – أشغال شقة

أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني- كامل العدد +1

أفضل ممثل كوميدي مساعد مصطفى غريب- أشغال شاقة والكبير أوي الموسم الثامن

أفضل ممثلة كوميدية مساعدة آية سماحة – كامل العدد+ 1- خالد نور وولده نور خالد

أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة إسلام خيري- جودر

أفضل مخرج لمسلسل 30 حلقة بيتر ميمي - الحشاشين

أفضل كاتب مسلسلات دراما سمر طاهر- أعلى نسبة مشاهدة

أفضل كاتب مسلسلات كوميدي شيرين دياب-أشغال شاقة – رنا أبو الريش ويسر طاهر – كامل العدد +1

أفضل ممثل صاعد حمزة دياب – كامل العدد +1

أفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا - كامل العدد +1

أفضل ممثل طفل جان رامز - المعلم

أفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد - كامل العدد +1