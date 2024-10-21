الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرزهم سلمى أبو ضيف ومسلسل الحشاشين، قائمة الفائزين بجوائز رمضان للإبداع 2024 (صور)

أميرة أديب وشريف
أميرة أديب وشريف سلامة.فيتو

أعلنت "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" أسماء الفائزين في نسختها الثانية لعام 2024 التي شملت أفضل المسلسلات الرمضانية وأفضل الإعلانات التجارية، احتفاءً بالمبدعين الذين أثبتوا قدراتهم الإبداعية ونجاحاتهم في جذب اهتمام الجمهور خلال موسم رمضان 2024.  

ويشكل هذا التكريم دليلًا على تميزهم وتأثيرهم الكبير في الصناعات الإبداعية، ومن الفائزين لهذا العام الذين نجحوا في تقديم أعمال استثنائية ومؤثرة في القلوي.

 فئة المسلسلات:
أفضل مسلسل كوميدي كامل العدد+1

أفضل مسلسل درامي 15 حلقة لحظة غضب

أفضل مسلسل درامي 30 حلقة الحشاشين

أفضل ممثل دراما عصام عمر- مسار إجباري

أفضل ممثلة دراما سلمى أبو ضيف-أعلى نسبة مشاهدة

أفضل ممثل دراما مساعد أحمد عيد- الحشاشين

أفضل ممثلة دراما مساعدة ليلى أحمد زاهر- أعلى نسبة مشاهدة

أفضل ممثل كوميدي هشام ماجد – أشغال شقة

أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني- كامل العدد +1

أفضل ممثل كوميدي مساعد مصطفى غريب- أشغال شاقة  والكبير أوي الموسم الثامن

أفضل ممثلة كوميدية مساعدة آية سماحة – كامل العدد+ 1- خالد نور وولده نور خالد

أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة إسلام خيري- جودر

أفضل مخرج لمسلسل 30 حلقة بيتر ميمي - الحشاشين

أفضل كاتب مسلسلات دراما سمر طاهر- أعلى نسبة مشاهدة

أفضل كاتب مسلسلات كوميدي شيرين دياب-أشغال شاقة – رنا أبو الريش ويسر طاهر – كامل العدد +1

أفضل ممثل صاعد حمزة دياب – كامل العدد +1

أفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا - كامل العدد +1

أفضل ممثل طفل جان رامز - المعلم

أفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد - كامل العدد +1

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المسلسلات الرمضانية خالد نور وولده نور خالد موسم رمضان 2024 مصطفي غريب

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية