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اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

شيريل جولان، فيتو
شيريل جولان، فيتو

تخلصت فتاة إسرائيلية من حياتها يوم عيد ميلادها، بعد أكثر من عام بقليل على نجاتها من هجوم حركة حماس، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت الفتاة التي تدعى شيريل جولان في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي جنوبي إسرائيل، الذي كان هدفا لـهجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر 2023، إلا أنها نجت من الهجوم.

لكن في عيد ميلادها الثاني والعشرين، الأحد، انتحرت شيريل في منزلها.

وقالت عائلة الشابة إنها عانت "اضطراب ما بعد الصدمة" على خلفية فرارها من موقع الحفل أثناء هجوم حماس، ودخلت المستشفى مرتين خلال الفترة بين الهجوم وانتحارها.

واتهمت العائلة الحكومة الإسرائيلية بأنها "لم تول الفتاة الاعتناء الكافي"، بعد نجاتها من هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شقيقها إيال قوله: "لو كانت الدولة قد اعتنت بها لما انتحرت".

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