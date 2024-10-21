تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب السلام.. دفع حياته ثمنًا لمنع بلطجية من التحرش بفتيات.. والدته: أطالب القضاء بالقصاص العادل.. وجيرانه: كان شهمًا وشجاعًا ومحبوبًا