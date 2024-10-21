تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)
وقع منذ قليل حادث تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين.
وحصلت فيتو على الصور الأولي للحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
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