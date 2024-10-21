طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

أظهرت صور متداولة لطائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم الإثنين، قيل إنها طائرة تهبط في مطار بيروت الدولي وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط مطار بيروت.

لكن الواقع أن تلك الصورة مولدة عبر "الذكاء الاصطناعي" وليست حقيقية، رغم أن طائرة هبطت فعلًا في مطار بيروت أثناء الغارات، لكن النيران لم تكن قريبة من الطائرة كما بدت في الصورة المتداولة.

وأظهرت الصور المتداولة ألسنة اللهب المتصاعدة حول الطائرة خلال هبوطها في مطار بيروت.

في المقابل، أكد ناشطون أن الصور المتداولة غير حقيقية، ومعدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكان مصدر في مطار بيروت قد نفى صحة الأخبار المتداولة عن "عدم قدرة إحدى الطائرات المدنية على الهبوط في مطار بيروت بسبب الغارات الإسرائيلية"، ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن المصدر أن "حركة الملاحة طبيعية حتى اللحظة".

وقد استهدفت الغارات التي شنتها إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأحد، مواقع من بينها محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

كما شملت الغارات فروعًا لجمعية "مؤسسة القرض الحسن" التابعة لحزب الله، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 13 موقعًا في مناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت.