جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن قرار حكم مباراة الزمالك وبيراميدز فيما يخص هدف يوسف أوباما في مباراة الفريقين في دور نصف نهائي السوبر المصري قرار صائب.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن قرار إلغاء هدف يوسف أوباما لاعب فريق بيراميدز في شباك محمد عواد قرار صائب والخطوط وضحت ذلك أمام الجميع".

وأضاف: "تقنية الفار في دولة الإمارات على أروع ما يكون ويتم احتساب حالات التسلل بشكل دقيق".