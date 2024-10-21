جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك
أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن قرار حكم مباراة الزمالك وبيراميدز فيما يخص هدف يوسف أوباما في مباراة الفريقين في دور نصف نهائي السوبر المصري قرار صائب.
وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن قرار إلغاء هدف يوسف أوباما لاعب فريق بيراميدز في شباك محمد عواد قرار صائب والخطوط وضحت ذلك أمام الجميع".
وأضاف: "تقنية الفار في دولة الإمارات على أروع ما يكون ويتم احتساب حالات التسلل بشكل دقيق".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.