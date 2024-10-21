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اقتصاد

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

زاد التوجه نحو الذهب في الفترة الأخيرة للاستثمار داخل الأسواق المحلية، خاصة مع المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.

وسجل الذهب على المستوى العالمي والمستوى المحلي مستويات قياسية جديدة لم يصل إليها من قبل.

حيث اقتربت الأونصة العالمية من 2700 دولار وهو ما يعزز ويدعم قطاع الذهب نحو مزيد من الصعود في الأسواق المحلية وكذلك في البورصة.

واقترب سعر الجنيه الذهب من مستويات 30 ألف جنيه داخل الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفقا لآخر تحديث لها كالتالي.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4234 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3705 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3175 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29640 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، فى ختام تعاملات البورصة، للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، في جلسة الجمعة إلى 2720.25 دولار للأونصة. وزاد الذهب هذا الأسبوع حوالي 2.4 بالمئة.

كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

 

وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة إلى 33.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1016.25 دولار، وصعد البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1083.25 دولار.

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