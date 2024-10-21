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سياسة

مجلس النواب يستمع اليوم لبيان وزير التموين بشأن منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، بجلسة يوم الإثنين المقبل.

 

الاستماع لبيان وزير التعليم أمام النواب

كما حدد مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل للاستماع لبيان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
 

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منذ تكليفه بحقيبة الزراعة عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع  رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة بالإضافة إلى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فورًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لعرض بيان الوزير بشأن سياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

 

 قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق 

 

وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء،وذلك نظرًا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.  

وزير الزراعة عرض على المجلس الموقر الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

 

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احتياجات سوق العمل الامن الغذائى للمواطنين الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار الدكتور حنفي جبالي

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