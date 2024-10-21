صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان
سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات التخزين بسد النهضة قبل قرب الانتهاء من موسم الفيضان.
وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، تحت عنوان: استمرار فتح بوابتين من المفيض العلوي في سد النهضة" قائلا: "يقترب موسم الفيضان من الانتهاء وما زالت المياه تمر من سد النهضة من خلال بوابتين من المفيض العلوي بحوالى 150 - 200 مليون م٣/يوم تنخفض إلى 120 مليون م٣ بنهاية الشهر الجاري".
وأضاف: "التوربينات الأربعة متوقفة منذ الخامس من سبتمبر الماضي، لذلك الاعتماد حاليا في تصريف المياه على بوابات المفيض، التوربينات الأربعة يمكن أن تصرف 100 - 200 مليون م٣ في حالة التشغيل".
وأتم: "مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 م، وإجمالي 60 مليار م3، حتى لا تمر المياه أعلى الممر الأوسط. من المتوقع الاكتفاء بفتح بوابة واحدة بنهاية الشهر الجاري في حالة استمرار توقف التوربينات".
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