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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2024 والقنوات الناقلة

الهلال والعين، فيتو
الهلال والعين، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا على رأسها مباراة الهلال السعودي مع العين الإماراتي.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتنجهام فورست مع كريستال بالاس 10 مساء-  beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فالنسيا مع لاس بالماس 10 صباحا- beIN Sports HD 3    


الدوري الإيطالي الدرجة A

هيلاس فيرونا مع  مونزا 9.45 مساء- AD Sports 1 HD.


دوري أبطال آسيا للنخبة

السد - قطر مع برسيبوليس - إيران 7 مساء-  beIN Sports AFC HD

الشرطة - العراق مع باختاكور - أوزبكستان 7 مساء- beIN Sports AFC 3 HD.

العين - الإمارات  مع الهلال - السعودية 7 مساء- beIN Sports AFC 2 HD.

الريان - قطر مع الأهلي - السعودية 9 مساء- beIN Sports AFC 3 HD.

 كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية


المغرب - غانا – الساعة 12 ظهرا - on time sport 2   

السنغال - مالاوي – الساعة 1:30 ظهرا - on time sport 2            

مصر - تنزانيا  - الساعة 3 ظهرا - on time sport 2    

موزمبيق - موريتانيا – الساعة 4:30 عصرا - on time sport 2 

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