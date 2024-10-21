تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

استهدفت غارات إسرائيلية عدة مساء الأحد فروعًا لـ"مؤسسة القرض الحسن" التابعة لحزب الله في لبنان بعد تحذير للجيش الإسرائيلي من أنه سيستهدفها.

وقالت الأكاديمية والباحثة السياسية زينة منصور، إن استهداف البنية التحتية المالية والاقتصادية لحزب الله يستهدف إثارة حالة من اليأس والتخبط والبلبلة داخل كوادر الحزب.

وأوضحت منصور في مداخلة عبر شاشة “الغد”، أن هذا الاستهداف يهدف إلى «تفتيت واجتثاث البنية التحتية المالية، وتدميرها من أجل خلق حالة من عدم الثقة بين الكوادر المقاتلة لـحزب الله».

وأشارت إلى أن هذه الاستهدافات تؤدي إلى توقف منظومة الرواتب والقروض، مما قد ينفض العديد من الأفراد عن المؤسسات ويحثهم على البحث عن مصادر رزق أخرى، ما من شأنه أن يؤدي إلى تفكك الهيكلية الاجتماعية والوظيفية لعشرات الآلاف من كوادر وعناصر حزب الله -وفقا لاعتقادها-.

وتطرقت منصور إلى استهداف المصرف الخاص لحزب الله، المعروف باسم جمعية القرض الحسن، التي تأسست عام 1983 كجمعية غير ربحية تهدف إلى توفير القروض.

وأكدت أن الجمعية تحولت إلى مؤسسة مالية ذات نظام مصرفي موازي للنظام المصرفي اللبناني، ولها دائرة من المستخدمين لخدماتها الإقراضية، مما يجعلها مؤسسة مهمة تشكل بنية تحتية مالية أساسية لكافة المجتمع اللبناني.

وأضافت منصور أن الجمعية تعتمد على رهن الذهب ومنح قروض بدون فائدة.

ماذا تعرف عن مؤسسة القرض الحسن" التابعة لحزب الله

- تأسست عام 1982 إبان الحرب الأهلية اللبنانية.

- تعتبر الذراع المالي لحزب الله، وتباهى بها حسن نصر الله في أحد لقاءاته قبل وفاته.

- تعمل بشكل مشابه للمصارف التجارية.

- هي خارج سلطة البنك المركزي اللبناني.

- هناك اتهامات حول تورطها بعمليات غسيل أموال.

- قُلص وصولها للنظام المالي العالمي.

- كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها. وتفيد وزارة الخزانة الأمريكية بأن "مؤسسة القرض الحسن" يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران كغطاء لنشاطات مالية وللوصول إلى النظام المالي العالمي.

غارات على الضاحية

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية كانت أوردت مساء الأحد حدوث غارات عدة على الضاحية استهدفت "القرض الحسن"، لا سيما في حي السلم وبرج البراجنة.

كما قصفت إسرائيل مقر "مؤسسة القرض الحسن" في منطقة الشياح بالضاحية.



محيط مطار بيروت

في حين كشف مصدر أمني لبناني أن ضربات إسرائيلية استهدفت محيط مطار بيروت الدولي الوحيد في البلاد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن ضربتين أصابتا أهدافًا قريبة من المطار، بينما كانت إسرائيل تشن غارات على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق فرانس برس.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن عدد الغارات على الضاحية وصل إلى 11، منها واحدة على فرع "القرض الحسن" القريب من مطار رفيق الحريري الدولي.

شرق وجنوب لبنان

إلى ذلك أضافت أن إسرائيل شنت غارات استهدفت "القرض الحسن" في بعلبك والهرمل ورياق شرق لبنان.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث" أن إسرائيل قصفت فروعًا لتلك المؤسسة في علي النهري وبعلبك والهرمل.

كما استهدفت إسرائيل فرع "القرض الحسن" في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي، حسب مراسلة "العربية/الحدث".

فيما ضربت مبنى "القرض الحسن" بمنطقة العاقبية وفرع تلك المؤسسة في حومين الفوقا وآخر في النبطية وفرعين في صور واثنين في الشهابية جنوب لبنان.

ووسط هذه التطورات، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "سنضرب قوة حزب الله المالية ونمنعه من إعادة البناء والتسليح".