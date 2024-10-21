إسرائيل تبدأ العمل بمنظومة "ثاد" الأمريكية وتحديد موعد الهجوم على إيران خلال ساعات

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، الأحد، أن نظام الدفاع الأمريكي "ثاد" بدأ العمل في إسرائيل.

وقبل أيام، أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي "ثاد" إلى إسرائيل، للدفاع عنها في حال تعرضت لـضربات إيرانية، قد تكون ردا على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الأحد، أن نظام "ثاد" بدأ عمله بالفعل في إسرائيل.

تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير على إيران

وفي نفس السياق، قال مسئول إسرائيلي، مساء الأحد، إن تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير على إيران، ردًا على هجوم طهران الانتقامي قبل 20 يومًا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسئول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تستعد لتنفيذ هجوم كبير ضد إيران، والاستعدادات تشمل تحصين الدفاعات تحسبًا لأي رد إيراني محتمل".

وتابع: "يجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينيت"، في غرفة محصنة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب، مساء الأحد، ومن المرجح أن يتم خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ قرار بشأن توقيت وكيفية تنفيذ الهجوم".

ومنذ مطلع أكتوبر الجاري، تترقب طهران هجومًا محتملًا قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخًا على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان ردًا على اغتيال إسرائيل كلًا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وأمين عام ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، في بيروت، بالإضافة إلى "مجازرها المستمرة" بقطاع غزة ولبنان.

بطاريات ثاد

وتعد بطاريات "ثاد" نظاما دفاعيا مكملا لـ"باتريوت"، لكنها قادرة على صد هجمات من مدى أبعد، يتراوح بين 150 و200 كيلومتر.

وكانت الولايات المتحدة أفادت أنها سترسل عسكريين أمريكيين إلى إسرائيل، قدر عددهم بنحو 100، لتشغيل نظام "ثاد".

وشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري، قالت إنه رد على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت بنى تحتية وقادة لحزب الله، فضلا عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الصيف الماضي.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أكثر من مرة مؤخرا أنها ستشن هجوما قويا على إيران، ردا على الضربات الأخيرة.