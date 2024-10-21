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محافظات

وضعتها في "جوال" والكاميرا كشفتها، لحظة إلقاء سيدة جثة طفلة بترعة السنطة بعد قتلها (فيديو)

لحظة إلقاء سيدة طفلة
لحظة إلقاء سيدة طفلة بترعة السنطة، فيتو

شهدت محافظة الغربية جريمة تقشعر لها الأبدان بعد قيام سيدة بقتل طفلة انتقاما من والدتها التي تقطن بجوارها بسبب خلافات بينهما.

ورصد “فيتو” مقطع فيديو مراقبة، يرصد لحظة تخلص المتهمة من الطفلة، حيث أظهرت اللقطات استقلال المتهمة لمركبة "توك توك" وتحمل الجوال به الجثة وأوقفته في منتصف الطريق بجوار ترعة السنطة وحملته بعد ذلك وألقته بالترعة بعد أن تأكدت من خلو الطريق من المارة ثم عادت لمنزلها وكأن شيئا لم يكن.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف غموض اختفاء الطفلة "ريماس " 3 سنوات وتم العثور عليها داخل "جوال" بترعة أمام قرية البندرة تم إلقاؤها بالترعة.

البداية ببلاغ من الأب باختفاء ابنته "ريماس" مقيمة مع أهلها في "عزبة الخطيب".

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية لفحص البلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة، وبتمشيط المنطقة وتفتيش المنطقة عثر على الطفلة "جثة هامدة" داخل "شيكارة" أو "جوال" وملقاه بإحدى الترع.

وتبيّن أن جارتهم وتدعى "نجوى"هي التي تخلصت من الطفلة بهدف الانتقام من والدتها بعد خلاف ومشادة بينهما.


وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة وأنها استدرجت الطفلة وكتمت أنفاسها بهدف الانتقام وحاولت إخفاء جثتها بوضعها داخل جوال وإلقاءها بالمصرف.


تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة وحُرّر محضر بالواقعة وأُخطِرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

وتم الإفراج عن الجثة وتشييع جثمان الطفلة أمس بمحل إقامتها.
 

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