أخبار الرياضة اليوم، منتخب مصر يتخطى موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات،حسام حسن: محمد صلاح أخويا الصغير وتألقه بسبب راحته النفسية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، علي نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

يرفض اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا مواصلة الاختبارات في نادي الزمالك، وقرر السفر مرة أخرى لـ إنجلترا.



وكان أوفي إيجاريا اجتاز الكشف الطبي وشارك مع الزمالك في مباراة بتروجيت الودية ولكنه لم يظهر بأداء فني مميز.

وعلمت فيتو أن إيجاريا قرر السفر لـ إنجلترا وحجز تذاكر الطيران بعد عدم إتمام الزمالك التعاقد معه وأنه يرفض الاستمرار في الخضوع للاختبارات.

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا بعد قرار اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا بعدم استمراره في الخضوع للاختبارات داخل جدران ميت عقبة.

ورفض اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا مواصلة الاختبارات في نادي الزمالك، وقرر السفر مرة أخرى لإنجلترا.

النادي الأهلي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز أمام حرس الحدود وديًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا فى السوبر المحلي.

وأحرز أهداف الأهلي كل من محمد مجدي افشة، سمير محمد، وحسين الشحات.

فاز سيدات الأهلى على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

وسجلت حبيبة عصام هدف الأهلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



غادر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ملعب اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها ليحل مصطفى محمد بديلا له أمام موريتانيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وغادر محمد عبد عبد المنعم أرضية الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة عبد المنعم هو شد في العضلة الأمامية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل مباراة فريق زد الودية المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل من ملعب بتروسبورت، لتقام على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي



يذكر أن الفريق يلتقي في الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي وديًا، قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في معسكره المقام بمدينة بوردور التركية، قبل الانتقال إلى مدينة كونيا استعدادا لمواجهة كونيا سبور في وديته الأخيرة قبل ختام المعسكر الحالي في تركيا.

وأجرى الفريق تدريباته في معسكر بوردور، يوم الجمعة/ على فترتين صباحا ومساء، ورفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب تدريبات قوية داخل الملعب لتجربة بعض خطط اللعب وتنظيم بعض الأمور الخططية.

هنأ أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، منتخب مصر على الفوز، مشيرا إلى أن فريقه صمد فترة طويلة من المباراة دون أن تهتز شباكه



وتابع المدير الفني لمنتخب موريتانيا: لدي تحفظ كبير على التحكيم خاصة في هدف مصر الثاني، وأن الاعتراضات على الحكم لم تكن مفتعلة، ولكن قرارات الحكم كانت غير صحيحة في أغلب الأوقات.

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إنه يهنئ الشعب المصري على الفوز واحنا فريق كبير ولازم نتائجنا تليق بينا وبتاريخنا.

منتخب مصر لم يفز بالصدفة والفوز جاء نتيجة عمل وجهد وتخطيط، والمنتخب الموريتاني لم يكن منافسا سهلا بالعكس هو فريق كبير وواقف على رجليه كويس.

وتابع حسام حسن كنت قلقان من المباراة وشوفنا نتيجة بوتسوانا أمس أمام كاب فيردي، وهي كانت كفيلة بأن تصعب موقفنا لولا أننا نجحنا في تحقيق الفوز اليوم أمام موريتانيا



قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم: إنه حزين بسبب ضعف الإقبال الجماهيري على مباريات المنتخب وأوضح أن محمد عبد المنعم اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية ويخضع لأشعة لتحديد موقفه من السفر إلى موريتانيا



وتابع حسام حسن مباراة موريتانيا في الإياب صعبة، ولكننا نلعب على الفوز أو على الأقل التعادل.

وتابع حسام حسن، أي لاعب يشكو من أي إصابة حتى لو بسيطة لا أغامر في الدفع به، لأنه دور الجهاز الفني أن يحافظ على اللاعبين حتى لا تتفاقم الإصابة ونحرم من اللاعب فترلَات طويلة