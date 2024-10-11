الأهلي يفوز بثلاثية أمام حرس الحدود وديا استعدادا للسوبر المصري

النادي الأهلي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز أمام حرس الحدود وديًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا فى السوبر المحلي.

وأحرز أهداف الأهلي كل من محمد مجدي افشة، سمير محمد، وحسين الشحات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏