الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

فاز سيدات الأهلى على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

وسجلت حبيبة عصام هدف الأهلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

سيدات الاهلي كسبو وادي دجله في الدقيقه 97 يا جدعااااااااان برضوا

يعني سيدات ورجال وطايره ويد وكل حاجه بيكسبوا +90 بررررضوا pic.twitter.com/VrRu1xN621 — الهستيري (parody)fan (@20_20_207) October 11, 2024