مدرب موريتانيا: التحكيم ظلمنا كثيرا وأهنئ منتخب مصر على الفوز

هنأ أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، منتخب مصر على الفوز، مشيرا إلى أن فريقه صمد فترة طويلة من المباراة دون أن تهتز شباكه.

وتابع المدير الفني لمنتخب موريتانيا: لدي تحفظ كبير على التحكيم خاصة في هدف مصر الثاني، وأن الاعتراضات على الحكم لم تكن مفتعلة، ولكن قرارات الحكم كانت غير صحيحة في أغلب الأوقات.

وأضاف مدرب موريتانيا أن فريقه أتيحت له عدة فرصة محققة أمام مرمى مصر لكنه لم يحسن استغلالها.

وتابع أمير عبدو، دائما أسعى لتحقيق الفوز في كل المباريات، ولكن ظروف المباراة تغير من خططك أثناء المباراة خاصة عندما تواجه منتخب كبير مثل منتخب مصر، ويبقى التأكيد على أن الفرصة قائمة أمامنا للتأهل لأمم أفريقيا بالمغرب

منتخب مصر يفوز علي موريتانيا

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

تفاصيل مباراة مصر وموريتانيا

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمي الضيوف.

وعند حلول الدقيقة السادسة سدد منتخب موريتانيا كرة مباغتة مرت بجوار مرمى الشناوي.

وسدد زيزو كرة خادعة في الدقيقة 7 أخرجها حارس مرمى موريتانيا بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

وتصدى حارس الضيوف لتسديدة أحمد زيزو ليحافظ علي التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 28.

وحاول لاعبي منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول تسجيل هدف التقدم بعد محالاوت هجومية عديدة لكن لك تكلل بالنجاح.

وغادر محمد عبد المنعم ملعب المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 59 وحل مصطفي محمد بدلا له.

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا؟

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.