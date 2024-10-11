موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا علي منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

تفاصيل مباراة مصر وموريتانيا

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمي الضيوف.

وعند حلول الدقيقة السادسة سدد منتخب موريتانيا كرة مباغته مرت بجوار مرمى الشناوي.

وسدد زيزو كرة خادعة في الدقيقة 7 أخرجها حارس مرمي موريتانيا بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

وتصدى حارس الضيوف لتسديدة أحمد زيزو ليحافظ علي التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 28.

وحاول لاعبي منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول تسجيل هدف التقدم بعد محاولات هجومية عديدة لكن لم تكلل بالنجاح.

وغادر محمد عبد المنعم ملعب المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 59 وحل مصطفي محمد بدلا له.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.