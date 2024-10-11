حسام حسن: حزين بسبب ضعف الإقبال الجماهيري على مباريات المنتخب

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم: إنه حزين بسبب ضعف الإقبال الجماهيري على مباريات المنتخب وأوضح أن محمد عبد المنعم اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية ويخضع لأشعة لتحديد موقفه من السفر إلى موريتانيا

وتابع حسام حسن مباراة موريتانيا في الإياب صعبة، ولكننا نلعب على الفوز أو على الأقل التعادل.

وتابع حسام حسن، أي لاعب يشكو من أي إصابة حتى لو بسيطة لا أغامر في الدفع به، لأنه دور الجهاز الفني أن يحافظ على اللاعبين حتى لا تتفاقم الإصابة ونحرم من اللاعب فترلَات طويلة

صلاح لم يطلب عدم اللعب على النجيل الصناعي

وأكمل حسام حسن محمد صلاح لم يطلب عدم اللعب على النجيل الصناعي أمام موريتانيا، ولكن إذا رأيت أن اللعب على النجيل الصناعي يضره فلن أشركه ونفس الكلام ينطبق على جميع اللاعبين.

وأبدى حسام حسن أسفه من ضعف الإقبال الجماهيري على مباريات منتخب مصر، وأكد أن مباريات المنتخب لا يتم الترويج لها إعلاميا بالشكل الكافي.

منتخب مصر يفوز علي موريتانيا

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

تفاصيل مباراة مصر وموريتانيا

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمي الضيوف.