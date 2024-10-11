الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته بمدينة بوردور التركية قبل الانتقال إلى مدينة كونيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في معسكره المقام بمدينة بوردور التركية، قبل الانتقال إلى مدينة كونيا استعدادا لمواجهة كونيا سبور في وديته الأخيرة قبل ختام المعسكر الحالي في تركيا.

وأجرى الفريق تدريباته في معسكر بوردور، يوم الجمعة/ على فترتين صباحا ومساء، ورفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب تدريبات قوية داخل الملعب لتجربة بعض خطط اللعب وتنظيم بعض الأمور الخططية.

ومن المقرر أن تنتقل بعثة بيراميدز صباح غدا السبت من مدينة بوردور في طريقها إلى مدينة كونيا، والتي تصلها ظهرا، على أن يخوض الفريق تدريبا في السادسة مساء في كونيا.

 

بيراميدز وكونيا سبورت

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور التركي في السادسة من مساء الأحد على استاد نادي كونيا سبور في ختام معسكر الإعداد تمهيدا للعودة إلى القاهرة، قبل السفر يوم ١٧ أكتوبر إلى أبوظبي استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، ومواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر في نصف النهائي.

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