الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

إيجاريا يرفض استمرار اختباره في الزمالك ويقرر السفر لإنجلترا

إيجاريا في ودية بتروجيت
إيجاريا في ودية بتروجيت أمام الزمالك

يرفض اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا مواصلة الاختبارات في نادي الزمالك، وقرر السفر مرة أخرى لـ إنجلترا. 

وكان أوفي إيجاريا اجتاز الكشف الطبي وشارك مع الزمالك في مباراة بتروجيت الودية ولكنه لم يظهر بأداء فني مميز. 

وعلمت فيتو أن إيجاريا قرر السفر لـ إنجلترا وحجز تذاكر الطيران بعد عدم إتمام الزمالك التعاقد معه وأنه يرفض الاستمرار في الخضوع للاختبارات. 

كل ما تريد معرفته عن أوفي إيجاريا

أوفي إيجاريا من مواليد 18 نوفمبر عام 1997 أي يبلغ من العمر 27 عاما تقريبا ويبلغ طوله 188 سم ويلعب في مركز الجناح ووسط الملعب.

يمتلك أوفي إيجاريا الجنسيتين النيجيرية والإنجليزية ولكنه مثل منتخب إنجلترا في جميع المراحل السنية للناشئين والشباب للأسود الثلاثة وحقق معهم لقب كأس العالم للشباب.

كان من المحتمل أن ينضم للزمالك في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي ناد منذ يناير الماضي بعد رحيله عن فريق ريدنج الإنجليزي.

بدأ  أوفي إيجاريا مسيرته في أكاديمية أرسنال ثم تدرج في ناشئين ليفربول قبل أن يلعب للفريق الأول في الريدز وشارك في 8 مباريات تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

لعب إيجاريا أيضا لأندية سندرلاند ورينجرز قبل أن يحط الرحال في ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وفي مسيرته الاحترافية بشكل كامل خاض 205 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 17 هدفا.

آخر مباراة شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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