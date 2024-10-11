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رياضة

حسام حسن: محمد صلاح أخويا الصغير وتألقه مع المنتخب بسبب راحته النفسية

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إنه يهنئ الشعب المصري على الفوز واحنا فريق كبير ولازم نتائجنا تليق بينا وبتاريخنا.

منتخب مصر لم يفز بالصدفة والفوز جاء نتيجة عمل وجهد وتخطيط، والمنتخب الموريتاني لم يكن منافسا سهلا بالعكس هو فريق كبير وواقف على رجليه كويس.

وتابع حسام حسن كنت قلقان من المباراة وشوفنا نتيجة بوتسوانا أمس أمام كاب فيردي، وهي كانت كفيلة بأن تصعب موقفنا لولا أننا نجحنا في تحقيق الفوز اليوم أمام موريتانيا 

صلاح لاعب ذكي 

وتابع صلاح لاعب ذكي جدا وأنا أتعامل معه كأخ أصغر، وهو أصبح في حالة نفسية أفضل لأننا جلسنا معا تحدثنا استطاع أن يفهم سريعا الأدوار الجديدة المطلوبة منه ولذلك بدأ دوره يظهر كثيرا داخل الملعب 

منتخب مصر يضرب موريتانيا بثنائية

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، علي نظيره موريتانيا بهدفين مقابل نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79. 

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