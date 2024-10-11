أخبار الفن اليوم، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية، الجسمي يصدم الجمهور بعد ظهوره مع مدون إسرائيلي بدبي، إيمان العاصي: طول الوقت بيسألوني هتتجوزي إمتى

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كـ الأتي

تصدرت الفنانة مها أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول تصريح لها عبر السوشيال ميديا يشير إلي زواج مجدي كامل للمرة الثانية.

وتضمن المنشور: “مجدي عند مراته التانية وأنا سايباه يجرب بس أنا ما تسابش، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور عن حقيقة هذا التصريح”.

وقالت مها أحمد في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الصفحات التي نشرت هذا التصريح، صفحات كاذبة، وتفعل ذلك بغرض جمع المشاهدات قائلة:أنا كنت فاتحة لايف وواحدة كانت بتسألني علي مجدي 20 مرة وهزرت معاها.

وأضافت مها:" قولتلها عند مراته التانية أنا سمحت له يتجوز أربعة وقعدت أهزر، وفي ناس بتفبرك عناوين علشان يجمعوا مشاهدات وليكات ويكسبوا فلوس علي حسابنا.

تصدر المطرب الإماراتي حسين الجسمي ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل عقب انتشار صور له ظهر فيها مع مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس، الأمر الذي أثار غضب الجمهورـ خاصة أن الجسمي يعد واحدا من أبرز النجوم في الوطن العربي.

وبالبحث اتضح أن هذه الصور نشرها مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس مؤخرا عبر حسابه الشخصي عبر إنستجرام بعدما التقطها مع الجسمي أثناء تواجدهما في برج خليفة بدبي.

بالإضافة إلى أن المدون الإسرائيلي أهدى حسين الجسمي هدية باهظة الثمن وهي ساعة من ماركة عالمية.

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية عن تجهيز مشروع مسرحي للراحل صلاح جاهين

وأكد تامر عبد المنعم أن المسرحية تحمل عنوان “جاهين” ومن المقرر عرضها علي مسرح البالون قريبا.

تحت عنوان أبو الهول، أطلق الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق أولى حلقات "سنوات الفن والثقافة" والتي يشارك فيها مذكراته طوال مدة عمله في الحقل الثقافي وأثناء توليه منصب وزير الثقافة.

و يحكى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، خلال الحلقة الأولى ذكرياته حول ترميم تمثال أبو الهول.

وقال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لما تقف تتأمل أبو الهول وحجمه والإنسان يكون قزم أمامه وكيفية السيطرة على هذا الحجم، تجد نفسك تفكر ألف مرة أمام هذا الشيء المعجز.

تعاقدت الفنانة كارولين عزمي منذ أيام قليلة علي المشاركة في بطولة مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في رمضان القادم، وتجسد شخصية شقيقة العوضي، وتتسبب في دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل.

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.



وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

طرحت منصة STARZ الرقمية، اليوم الجمعة أولى حلقات مسلسل الجريمة والكوميديا السوداء، مسلسل Sweetpea.

Sweetpea، هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي، من تأليف كيرستي سوين، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب سي جيه سكوز.

انضم الفنان لطفي لبيب إلى أبطال مسلسل “عسل نحل”، الذي انطلق تصويره منذ عدة أسابيع ويشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن العمل توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الإنتاجية، إلا أنه يستكمل فريق العمل التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، بأحد الأستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز والقائمون على مسلسل “وتقابل حبيب” تقليص عدد حلقات العمل ليصبح 15 حلقة فقط، وتكون هذه المرة التي تخوض فيها ياسمين عبدالعزيز تجربة الأعمال الـ 15 حلقة.

تواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل أش أش، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وخلال أحداث العمل تظهر مي عمر وهي ترتدي فستان حفل زفاف، وبجوارها ماجد المصري، وبينهم عدد من النجوم.

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن أكثر سؤال يوجه لها ويزعجها كثيرا، بسبب الحديث الدائم عن زواجها.

وحلت إيمان العاصي ضيفة على الإعلامية إنجي على في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم FM"، ونشرت إنجي فيديو من كواليس اللقاء.