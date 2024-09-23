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ثقافة وفنون

طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل From

From، فيتو
From، فيتو

طرحت شبكة MGM، اليوم الأحد الحلقة الأولى، من الموسم الثالث لمسلسل الرعب والإثارة، From، والتي جاءت بعنوان Shatter.

الموسم الثاني من From.. تفاصيل الحبكة والأبطال

تفاصيل مسلسل From

مسلسل From، من بطولة،  سكوت ماكورد، هارولد بيريناو، وكاتالينا ساندينو مورينو، إيون بيلي، وديفيد الباي، وإليزابيث سوندرز، وريكي هي، وكلو فان لاندشوت، وبيجاه جفوري، وكورتيون مور.

وتدور أحداث المسلسل، حول الغموض الذي تشهده مدينة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسجن كل من يدخلها، بينما يكافح السكان للحفاظ على شعورهم بالحياة الطبيعية، والبحث عن مخرج، ويجب عليهم الصراع للبقاء على قيد الحيا، والحفاظ على أرواحهم، من تهديدات الغابة المحيطة، والمخلوقات المرعبة التي تخرج بعد غروب الشمس بهدف قتلهم.

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From مسلسل From مشاهدة مسلسل From الموسم الثالث From تفاصيل مسلسل From

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