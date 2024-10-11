الجمعة 11 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح أولي حلقات مسلسل الكوميديا السوداء Sweetpea

Sweetpea، فيتو
Sweetpea، فيتو

طرحت منصة STARZ الرقمية، اليوم الجمعة أولى حلقات مسلسل الجريمة والكوميديا السوداء، مسلسل Sweetpea.

Sweetpea، هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي، من تأليف كيرستي سوين، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب سي جيه سكوز.

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قصة مسلسل Sweetpea

Sweetpea، يحكي قصة شابة عادية، تعمل في وظيفة مملة، وتشعر بالتجاهل من قبل الجميع، بعد حادثة عنيفة، تتحول حياتها تمامًا، وتكتشف أنها قادرة على ارتكاب جرائم قتل، المسلسل يستعرض كيف تتحول من شخصية هادئة إلى قاتلة بدم بارد، بينما تحاول التكيف مع هذا الجانب المظلم الجديد في شخصيتها.

والمسلسل من بطولة إيلا بورنيل، وكالام لونش، ونيكول ليكي، وليا هارفي.

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