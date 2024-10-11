الجمعة 11 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مي عمر بفستان حفل الزفاف في مسلسل أش أش (صور)

مي عمر
مي عمر

 تواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل أش أش، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وخلال أحداث العمل تظهر مي عمر وهي ترتدي فستان حفل زفاف، وبجوارها ماجد المصري، وبينهم عدد من النجوم.

وكان المخرج محمد سامي قد استعان بعشرات المجاميع الفنية لتصوير فرح شعبي بمسلسل "إش إش" الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وخلال أحداث العمل تقع "إش إش" التي تلعب دورها الفنانة مي عمر في خلافات مع ماجد المصري الذى يلعب شخصية معلم في حارة شعبية.

 

 وتقدم مي عمر دور راقصة، خلال أحداث مسلسل "إش إش" الذي يعتبر ثاني بطولاتها الرمضانية، بعدما قدمت في رمضان 2024 مسلسل "نعمة الأفوكاتو" وتكون من 16 حلقة وتعاونت فيه أيضا مع زوجها محمد سامي.

ومسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وهالة صدقي وماجد المصري وشيماء سيف وانتصار وعلاء مرسي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وطارق النهري وعصام السقا وإيهاب فهمي ودينا، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

 

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