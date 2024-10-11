تامر عبد المنعم يكشف عن مسرحية "جاهين" والعرض علي مسرح "البالون" قريبا

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية عن تجهيز مشروع مسرحي للراحل صلاح جاهين

مسرحية لصلاح جاهين

وأكد تامر عبد المنعم أن المسرحية تحمل عنوان “جاهين” ومن المقرر عرضها علي مسرح البالون قريبا.

ولد محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمى الشهير بـ صلاح جاهين عام 1930 بشبرا، وجده المجاهد الوطنى أحمد حلمى رفيق الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد في كفاحه، عمل وكيلا للنيابة وقاضيا، سجن عدة مرات ـ أحمد حلمى ـ لوطنيته الشديدة، وكرمته الدولة بأن أطلقت اسمه على أحد شوارع القاهرة "شارع أحمد حلمي"، أُعجب صلاح جاهين بجده الذي عشق سيرته منذ كان طفلا، وعمل والده أيضا بالقضاء، ومن هنا التحق صلاح جاهين بكلية الحقوق تنفيذًا لرغبة والده

القلم أقوى الأسلحة

وبعد مضى ثلاث سنوات في الحقوق تيقن صلاح جاهين أن القلم أقوى الأسلحة لمحاربة الظلم، ولأن المجتمع به نسبة كبيرة من الأميين فإن الرسم هو الأسهل والأسرع للوصول إلى المتلقي فذهب إلى بيت الفنانين في وكالة الغوري، وأصر أبوه على الحقوق فترك صلاح المنزل إلى بيت عمه في غزة، ثم عمل مخرجا لمجلة سعودية.

وحينما وافق والده على عمله بالفن عاد والتحق بقسم الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة، وعمل خلال الدراسة مصمما لجريدة “بنت النيل” لصاحبتها درية شفيق، وانتقل إلى مجلة “التحرير”، ومنها إلى الجمهورية، ثم كانت مجلة “روز اليوسف” هي المحطة الأساسية في حياته، حيث ترك الدراسة بالكلية نهائيًّا، وأصبحت روزا اليوسف هي بيته ومرسمه وملتقى أصدقائه مثل أحمد بهاء الدين، روزا اليوسف، إحسان عبد القدوس، فتحي غانم، صلاح حافظ، حسن فؤاد، وكامل زهيري، ومحمد عودة والرسامين حجازي وناجي وحاكم وعبد السميع.

قصيدة الشاي باللبن كانت البداية

بدأ الفنان والشاعر صلاح جاهين مشواره الشعري عام 1955 بقصيدة "الشاي واللبن"، ثم واصل رحلته الشعرية التي أثمرت ستة دواوين منها: كلمة سلام، موال عشاق القنال،عن القمر والطين، وفى عام 1962 أصدر الرباعيات وتضم 150 رباعية يتحدث فيها عن الميلاد والحياة والحزن والموت والصبر والخوف، وغيرها من الأمور الحياتية، كما أصدر عام 1966 ديوان "أنغام سبتمبرية"، وتبلغ 28 قصيدة من أشهرها قصيدة " في حب مصر".