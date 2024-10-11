اشترينا محجر وجبنا 90 عالم أثري، فاروق حسني يكشف تفاصيل عملية ترميم تمثال أبو الهول

تحت عنوان أبو الهول، أطلق الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق أولى حلقات "سنوات الفن والثقافة" والتي يشارك فيها مذكراته طوال مدة عمله في الحقل الثقافي وأثناء توليه منصب وزير الثقافة.

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الفنان فاروق حسني يطلق أولي حلقات سنوات الفن والثقافة

و يحكى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، خلال الحلقة الأولى ذكرياته حول ترميم تمثال أبو الهول.

وقال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لما تقف تتأمل أبو الهول وحجمه والإنسان يكون قزم أمامه وكيفية السيطرة على هذا الحجم، تجد نفسك تفكر ألف مرة أمام هذا الشيء المعجز.

وكشف الفنان فاروق حسني، عن رحلة ترميم تمثال أبو الهول، قائلا: أول ما جيت لاقيت زاهي حواس هو المسئول عن منطقة الأهرامات، وقالي سيادة الوزير كتف أبو الهول وقع، فقلت له يا فندم هو مستنيني علشان يقع ده بقاله 4500 سنة، وقلت له انا عندك بكرة الصبح.

وأضاف: ذهبت بالفعل لرؤية أبو الهول، واكتشفت أن جسمه ليس هو الجسم الذى صنعه الفراعنة، وكان هذا بسبب أعمال ترميمات فترة الثمانينات التى كانت أقل ما توصف بالبشاعة.

وأشار فاروق حسني، أن العمال الذين قاموا بعملية بناء سور القلعة أزالوا الأحجار القديمة حتى التى كانت موجودة أيام الرومان، ووضعوا كتل حجرية، فقمت بعمل خطة وجبت 90 عالم من علماء الآثار من العالم، وجلسنا حتى نعرف ماذا سنفعل في ترميم أبو الهول.

وأضاف أن الترميمات السابقة كانت عبارة عن قطع أي حجر فكان التمثال يلفظه لأنه غير متوائم مع الحجر الأم في جسم التمثال.

صعوبة الحصول على نفس حجر تمثال أبو الهول

وكشف الفنان فاروق حسني، عن صعوبة الحصول على نفس حجر تمثال أبو الهول، حيث أنهم قاموا بالبحث في كل مكان الى أن وجدوا محجرا كاملا في حلوان، وبالفعل تم شرائه على ذمة أبو الهول بحيث يظل طول عمره في خدمة تمثال أبو الهول.

واستكمل: فكرت أن ترميم التمثال يحتاج إلى مثال، فاستدعيت آدم حنين من باريس ليشرف على عملية الترميم، وفي بداية الأمر رفض ثم وافق وطلب الحصول على الرسومات المتخصصة لأبو الهول وكانت موجودة في مكتبة الكونجرس.

وبالفعل أتينا بكل حجر بشكله الأصلي، وفي البداية بدأنا بترميم منطقة الذراع الأيمن وعندما رأيتها شعرت بالارتياح، وهنا دعيت 92 دولة حتى ترى عملية الترميم إذا كانت صحيحة أم لا، وبالفعل أثنوا ثناء جبار على الترميمات.

وبعد ذلك، اخترت النحات محمود مبروك وهو متميز جدا وتلميذ شادي عبد السلام ومتخصص في الفن الفرعوني.

واختتم الفنان فاروق حسني الحلقة قائلا: قعدنا 10 سنوات في ترميم أبو الهول، بمتابعة شبة يومية وعندما انتهينا قلنا نعمل احتفال دولي ودعينا فيدريكو مايور رئيس منظمة اليونسكو وكنت سعيد جدا.

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