الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

الفنان طارق ريحان يعارض على الأحكام الصادرة ضده

طارق ريحان
طارق ريحان

تقدم الفنان طارق ريحان بمعارضة أمام نيابة الزاوية الحمراء على الأحكام الصادرة ضده في قضايا تبديد. 
وكانت مباحث قسم الزاوية الحمراء تسلمت الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، وتم إيداعه الحجز، لحين إحالته للنيابة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكانت قوات تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على الفنان طارق ريحان، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالنصب والتبديد داخل كمباوند شهير بمنطقة مبروك غطاطي بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر أول. 
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الفنان طارق ريحان نيابة الزاوية الحمراء قسم الزاوية الحمراء قسم شرطة أكتوبر أول

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