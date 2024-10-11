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ثقافة وفنون

كارولين عزمي تتسبب في دخول أحمد العوضي السجن في "فهد البطل"

احمد العوضي وكارولين
احمد العوضي وكارولين عزمي

تعاقدت الفنانة كارولين عزمي منذ أيام قليلة علي المشاركة في بطولة مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في رمضان القادم، وتجسد شخصية شقيقة العوضي، وتتسبب في دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل 

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.
 
وبعد التطاول عليها  يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

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