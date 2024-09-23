بدرية طلبة وإيمان السيد تنضمان إلى ياسمين عبد العزيز في مسلسل وتقابل حبيب

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز مع كل من الفنانة: إيمان السيد والفنان بدرية طلبة، لتقوما بالمشاركة في العمل.

ويبدأ النجمان كريم فهمي وياسمين عبد العزيز تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد وتقابل حبيب خلال شهر نوفمبر المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وجار بالفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في المسلسل.

وتقابل ياسمين عبد العزيز كريم فهمي بعد مشادة كلامية بينهما في إحدى جلسات العمل التي تجمعهم، وتبدأ قصة الحب بينهما.

مسلسل "ضرب نار"

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023.

ومسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

وتعود ياسمين في مسلسلها الجديد الذي تنتجه شركة "سينرجي"، للتعاون مع الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل "ونحب تاني ليه".

كما حقق التعاون التالي لهما في "اللي مالوش كبير"، جماهيرية كبيرة، عبر تقديم ثنائية "الخديوي" و"غزل"، التي جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

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